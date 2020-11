Maturity a přijímačky. Ministerstvo detailně popsalo, jak proběhnou

Ministerstvo školství zveřejnilo plán maturitních a přijímacích zkoušek pro příští rok. Během jarní vlny koronavirové pandemie se musela jejich podoba měnit za pochodu. Tomu chce resort Roberta Plagy (ANO) tentokrát předejít. Na co se mají žáci a středoškoláci připravit?

Přijímačky a maturity. Dvě důležité zkoušky, do kterých na jaře intenzivně zasáhl koronavirus. Hrozit by to mohlo i v příštím roce, ministerstvo školství proto připravilo plán, který počítá s různými scénáři.

"Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v Česku jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“ uvedl šéf resortu školství Robert Plaga.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termín konání maturit se může měnit v závislosti na epidemiologické situaci. V plánu není žádné zjednodušování ani zkracování. "Ministerstvo je však připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách, a to například navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek," uvedl resort.

Podle Plagy mohou maturanti počítat s "maximální podporou". Když bude situace nepříznivá jako letos na jaře, dostanou kromě výukových videí nebo testů z minulých let také metodickou podporu. Jestliže bude epidemie pod kontrolou, nic se měnit nebude, plánuje ministerstvo.

Maturita ale dozná několika změn i bez ohledu na koronavirus. Společná část se nově skládá pouze z didaktických testů, jejichž hodnocení je jen slovní. Na vysvědčení tak bude chybět známka. Kromě povinných zkoušek je možné maturovat až ze čtyř nepovinných předmětů, známky ale nemají vliv na celkový výsledek maturity.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Žáci mají možnost podat si přihlášku na dva čtyřleté maturitní obory. Ředitelé škol ale získají pravomoc rozhodnout, zda u nich proběhne jednotná přijímací zkouška, anebo vlastní zkouška. Bude mít i možnost obě zkoušky nakonec zrušit.

"V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky," informovalo ministerstvo s tím, že tato možnost se týká pouze aktuálního školního roku.

Ředitelé budou moct zohledňovat i víc vysvědčení důležitých pro přijímačky než doposud. Kritéria musejí oznámit do 31. ledna 2021, přihlášky žáci odevzdají do 1. března 2021. Bude dovoleno složit školní přijímací zkoušku také distančně.

Talentové zkoušky na umělecké obory bude možné skládat dvakrát déle, a sice od 4. do 31. ledna 2021. Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou pak proběhnou mezi 2. lednem a 31. březnem. "Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období," prohlásil Plaga.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Ministerstvo školství předpokládá, že u vídeletých gymnázií se nic měnit nebude. Beze změny mají zůstat jak termíny pro podání přihlášek, tak jednotná zkouška a dva termíny k jejímu složení.

Maturanti se vrátili do lavic, děsí je zmeškaný čas: