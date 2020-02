Zpěvák Matuš (46) o vztahu s mladičkou Lucií (16): "Miminku bych se nebránil!"

Vztah zpěváka Bohuše Matuše (46) a jeho o třicet let mladší přítelkyně Lucie (16) trvá už dva roky. Partneři v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách promluvili o kritice, které čelí. Přiznali také, že svatbě a založení rodiny by se v budoucnu nebránili.

"Lucinka byla taková bezprostřední a hrozně roztomilá. Díky tomu, že bydlíme kousek od sebe, jsme měli možnost se poznávat. I když jsem měl předtím dlouhodobý vztah - osmiletý, po půl roce scházení s Lucinkou jsem si řekl, že budu s ní. Abych si odpočinul a uvolnil se, potřeboval jsem někoho, kdo o ničem nepřemýšlí. Někoho, kdo je odpoutaný od starostí, a to Lucinka je," popsal v rozhovoru zpěvák Bohuš Matuš.

"Nejdříve řekla, že je jí o trošku víc. Je to milá chytrá holka, tak jsem si říkal proč ne. Nebudu sám, budu mít vedle sebe někoho, kdo mě baví, kdo mě rozesměje, kdo si se mnou hraje hry," dodal.

Lucie promluvila o tom, co se jí na Bohušovi líbí. "Úplně všechno," řekla mladá dívka. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou Bohuš a Lucie často terčem kritiky. "Já to neřeším," dodala Lucie s tím, že reakce byly různé. "Jde mi to ale jedním uchem dovnitř a druhým ven, je mi to jedno," tvrdí Lucie.

V minulosti zpěvák dokonce zveřejnil lékařskou zprávu, aby prokázal, že ještě s Lucií neměl pohlavní styk. "Mám přátele, kteří mě mají rádi a odpustili by mi všechno. Jeden význačný producent mi řekl, že mi závidí, že by také chtěl takovou mladou holku. Jiný mi zas řekl, že jsem se zbláznil a byl to velký problém," dodal zpěvák.

Pár také promluvil o tom, jak tráví společné chvíle. "Lucinka bydlí u rodičů, ale je u mě dost často. Peče pro mě, přibral jsem asi čtyři kila a nevejdu se do kostýmů. Hrozně rád vařím, občas si doma uklidíme a rádi si hrajeme," dodal. "Rád se o někoho starám. Barvím jí vlásky, prostě se o ni starám jako o moje miminko," popsal Matuš. Lucie přiznala, že jí vadí fanynky zpěváka. Nedávno jedna prý chtěla podpis na prsa. "Té ale bylo tak padesát," dodala přítelkyně šestačtyřicetiletého zpěváka.

Bohušova vyvolená také přiznala, že už by byla ve svých šestnácti letech připravená na svatbu a založení rodiny. "Klidně teď, ale raději si počkám," dodala Lucie s tím, že by se chtěla stát nevěstou už v osmnácti letech. "Pořád jí říkám, že má ještě čas, že je ještě miminko. Říkám, ať si dodělá školu, maturitu a další věci a trochu se ještě rozkouká. Ale kdyby to mělo přijít, také bych se tomu nebránil," dodal.

Další díl pořadu Život ve hvězdách můžete sledovat na TV Nova ve čtvrtek ve 23:00.