Matušovi s Lucinkou nabízí lidé tisíce, když je pustí do svého soukromí!

Svatba Bohuše Matuše s jeho o 30 let mladší partnerkou se kvapem blíží. Přípravy jedné z věkově nejvzdálenějších dvojic českého showbyznysu na den stvrzení jejich lásky ale provázejí i nepříjemnosti. Lidé jim nabízejí peníze za pozvánku na veselku. Seznam hostů už je ale uzavřený a aby se předešlo problémům, na jejich příchody bude u vstupu do rodinného parku v Praze dohlížet pověřený člověk.

"Luci, a kdybych vám zaplatila 10 tisíc? Pustíte nás tam s manželem? Chci zážitek," přistálo Lucince, matce dcery Bohuše Matuše a jeho nastávající nevěsty, v soukromých zprávách.

Věkově nesourodý pár se bere ve středu 12. května, jak už před časem oznámil, v rodinném zábavním parku v pražských Měcholupech. Ve stejný den oslaví Lucie 18. narozeniny. A je zřejmé, že by se na oslavu plnoletosti i její lásky k muzikálovému zpěvákovi dostali i tací, kterým pozvánka do schránky nepřišla.

Lucinka ale rázně odmítá pustit na svatbu kohokoliv cizího, i kdyby vytáhl z peněženky celé jmění. "Nezlobte se, ale úplatky nebereme. Jsou pozvaní jen nejbližší kamarádi a rodina. Nevíme, co na tom pořád někdo nechápe," odpověděla rázně zájemkyně o "zážitek".

Možné by to ale nebylo, i kdyby se pár rozhodl takové nabídky přijímat. Protikoronavirová nařízení totiž momentálně umožňují účast na svatbě jen 15 lidem, a to včetně snoubenců, oddávajícího a matrikáře. Svatební hostinu je možné uspořádat doma, ale opět pouze s nanejvýš 15 lidmi.

Budoucí manželé nehodlají nic ponechat náhodě. Kdo by chtěl na svatbu proniknout bez pozvání, narazí už u vstupu. "Svatba bude hlídaná, máme seznam, koho tam můžou pustit a koho ne," prozradila Lucinka.

K holčičce by to chtělo ještě malého Bohouška, plánuje dvojice: