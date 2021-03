Mazaný zloděj lup zahrabal do sněhu. I přesto o něj vzápětí přišel

Majitelé ostravských obchodů už zase nějakou chvilku můžou v klidu spát. Způsob, jakým se mladík dostával dovnitř jejich provozoven, byl ve většině případů stejný. Plátkem pilky na železo přeřezal kovovou mříž. Na svědomí už má minimálně 20 vloupaček.

Opakovaně měl dokonce vniknout do prodejny barev a laků, zde odcizit pokladnu s finanční hotovostí 10 tisíc korun. "Tu chtěl schovat venku mezi dvě zaparkovaná auta, a proto ji zahrabal sněhem. Poté se měl vrátit do prodejny, vtom byl vyrušen a z místa utekl, aniž by pokladnu stačil vzít s sebou. Při ohledání místa činu kriminalisté pokladnu ve sněhu našli a vrátili ji zpět majiteli," popsala mluvčí policie Eva Michalíková.

To se asi mladíkovi nelíbilo, proto se měl do dvou dnů do prodejny vrátit a opět odcizit kasu, ve které byly tentokrát tři tisíce. Ani to mu nestačilo a rozhodl se vloupat do obchodu s dětským zbožím. To už ale spadla klec. Svědkyně měla slyšet kovové zvuky a zavolat policii.

"Nyní mu hrozí osmileté vězení, také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován," informovala Michalíková.

Z výslechu vyplynulo, že má mít na svědomí také vloupání do mateřské školky, ve které měla uklízet jeho příbuzná. Té měl sebrat klíče a odemknout si dveře. Uvnitř ukradl kávovar a čisticí prostředky. Věci prodával a za utržené peníze si kupoval jídlo či cigarety. Celkovou škodu vyšetřovatelé vyčíslili na více než 40 tisíc.