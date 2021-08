Medu je letos méně, bude zdražovat. Včelaři bojují i s drzými zloději

Medu bude letos podle odhadů až o polovinu méně než loni, a tak se pravděpodobně zvedne i jeho cena. Navíc přibývá krádeží. Potvrzuje to i případ z Rychnovska, který podle včelařů nemá obdoby. Z úlů tam někdo ukradl celé plástve. A protože k jejich zpracování je třeba mít zkušenosti a techniku, vypadá to, že zlodějem by mohl být včelař.