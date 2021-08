Medailová radost pokračuje. Drahonínský vystřílel pro českou výpravu zlato!

Lukostřelec David Drahonínský rozšířil v pondělí svoji sbírku cenných kovů z paralympijských her v Tokiu. V turnaji jednotlivců obsadil po výborných výkonech první místo. V dopoledních hodinách se nevidomý plavec Miroslav Smrčka neúspěšně pokoušel postoupit do finále polohového závodu na 200 metrů. Boccista Adam Peška postoupil ze základní skupiny.

Střelnice Yumenoshima medailovou baštou pro české reprezentanty



Dokonalý příběh se šťastným koncem. Tak by se dalo jednoduše shrnout pondělní lukostřelecké představení Davida Drahonínského v rámci vyřazovacích bojů turnaje jednotlivců na střelnici Yumenoshima. Po skvělém úspěchu v podobě stříbrné příčky v mix týmech s Šárkou Musilovou se nyní může radovat i v singlech. A to rovnou ze zlata!



Drahonínský nejprve smetl ve čtvrtfinále Brazilce Perila 140 ku 129 a v semifinále narazil na soupeře z Íránu. Také proti Zandimu byl český reprezentant neomylný a s přehledem postoupil do finálového duelu. V tom na něj čekal Nahit Turkmenoglu z Turecka a bylo z toho nevídané drama. Drahonínský sice od začátku o pár bodů vedl, ale v posledním kole přišlo drama – sedmička našeho střelce dala protivníkovi naději, který se vzápětí posunul o bod do vedení.



Vše ale dobře dopadlo, protože úplně posledním šípem trefil Drahonínský desítku a bylo jasné, že se bude slavit. V rámci přijímaní gratulací a slavnostního ceremoniálu došlo na několik emotivních momentů, které jen umocnily výjimečnost celého okamžiku. David Drahonínský je paralympijský šampion!



Plavec Miroslav Smrčka ve snaze o finále neuspěl ani na druhý pokus



Prvním českým para sportovcem, který se v pondělí 30. srpna postavil na start některého z paralympijských závodů, byl plavec Miroslav Smrčka. Nevidomý rodák z Ústí nad Labem absolvoval rozplavbu polohového závodu na 200 metrů v kategorii SM11. Se svými mnohdy o mnoho let mladšími protivníky bojoval statečně, ale na postup do večerního finále to bohužel nestačilo. Jeho výsledný čas byl 2:54,35. Poslední závod – 100 metrů prsa – čeká na Smrčku ve středu 1. srpna



Boccisté odehráli poslední skupinové zápasy. Peška bude hrát čtvrtfinále



Odpolední program patřil z českého pohledu boccie. V Ariake Gymnastics Centre se postupně představili Kateřina Cuřínová (BC1) a Adam Peška (BC3), a zatímco prvně jmenovaná ve své kategorii už nemohla pomýšlet na postup mezi nejlepší osmičku, Peška mohl po případném výsledkovém úspěchu s Rusem Legostaevem slavit postup z prvního místa ze základní skupiny.



Cuřínová nakonec s Wei Lunem z Malajsie prohrála poměrem 0:11 a obsadila celkové patnácté místo ze všech zúčastněných. Peškův duel začal v 18:25 místního času. Jednotlivá kola byla velmi vyrovnaná, bojovalo se o každý centimetr kolem „Jacka“ – bílý míček, jehož vhozením do pole určený hráč zahajuje hru. Po více než hodině urputného duelu bylo závěrečné skóre 4:3 po prodloužení pro českého hráče. Tento výsledek znamenal, že Peška postoupil do čtvrtfinále, které se uskuteční v úterý.



Úterní program:



V úterý si fanoušci českého para sportu přijdou na své. Hned patnáct reprezentantů bude v Tokiu bojovat o co nejlepší umístění. V úterý 31. srpna se na silniční trať vydají všichni naši cyklisté – handbikeři Kateřina Antošová, Patrik Jahoda a Tomáš Mošnička a také Ivo Koblasa v kategorii C2. Všechny čeká v ranních hodinách časovka, která začne v osm hodin (1:00 SEČ). Bude se postupně startovat po jedné minutě a mezi jednotlivými kategoriemi by měla být čtyřminutová pauza.



Na atletickém stadionu čeká na sprinterku Terezu Jakschovou rozběh pro účast ve finále v kategorii T47 v 12:09 (5:09 SEČ). Ve 12 hodin (5:00 SEČ) zažijí paralympijskou premiéru střelci Jakub Kosek a Tomáš Pešek. V plaveckém bazénu se téhož dne představí Dominika Míčková a Vendula Dušková. Prvně jmenovaná se bude snažit postoupit z rozplavby prsové padesátky v 10:07 (3:07 SEČ), Duškovou čeká rovnou finále 400 metrů volným způsobem v 17:10 (10:10 SEČ).



Čtvrtfinálovým zápasem odstartuje svoji cestu za vysněným medailovým úspěchem tým stolních tenistů. Duo Suchánek-Svatoš vyzve Ukrajinu v 19:30 (12:30 SEČ). Na singlový úspěch Davida Drahonínského budou chtít navázat i ženy. Tereza Brandtlová začne svoji eliminační bitvu proti domácí Japonce Okazaki v 17:30 (10:30 SEČ) a na Šárku Musilovou čeká v 18:04 (11:04 SEČ) soupeřka z Ruska Krutova. Boccista Adam Peška nastoupí k čtvrtfinálovému duelu v 11:55.



