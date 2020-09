Medikán tvrdě udeřil na Řecko! Češi uvízli na jiném letišti

Medikán Ianos udeřil na Řecko, pobřeží a řecké ostrovy bičují silné bouře, déšť a vítr. Nejsilnější vichr, který může působit velké škody, se má objevit zejména na Zakynthosu a Kefalonii, v nárazech by mohl dosahovat podle některých modelů rychlosti přes 200 kilometrů v hodině. Medikán ovlivňuje i řadu Čechů, některé lety musely být kvůli špatnému počasí přesměrovány.

Špatné počasí se dotklo například letu z Brna na Zakynthos, letadlo v pátek ráno normálně odstartovalo, následně ale bylo přesměrováno na letiště v Aténách.

"Jsme de facto teď rukojmí na letišti. S malými dětmi bez jídla. Z důvodu špatného počasí jsme skončili v Athénách," potvrdil pan Antonín. Na letišti dostali vodu, sehnat jídlo v neočekávaném případě je ale dle jeho slov nyní problém.

Pro Jónské ostrovy a jižní polovinu pevninského Řecka jsou vyhlášeny výstrahy před větrem, deštěm a bouřkami s extrémním stupněm nebezpečí.

"Během dneška může ve zmíněných oblastech napršet i přes 250 mm. Podle některých předpovědních modelů mohou úhrny za dnešek a zítřek dosáhnout v součtu až 500 mm. Očekávají se přívalové povodně," popsal Český hydrometeorologický ústav.

Očekává se, že rozsáhlé škody napáchá také silný vítr, který má zejména na ostrovech Zakynthos a Kefalonia překračovat v nárazech rychlost 120 kilometrů v hodině, podle některých modelů i 200 kilometrů v hodině.

Pocity z medikánu pospal na sociálních sítích pan Jiří, který je na Kefalonii: "V noci ze čtvrtka na pátek to byl opravdu obrovský vichr a nedalo se spát. Okolo 5 hodiny ranní se pravděpodobně dostal střed medikánu nad Kefalonii a byl zhruba dvě hodiny takřka klid, to, co přišlo poté, byla síla. Srážky jsou extrémní, všude spousta vody, ale vítr snad již trochu slábne." Podle něj asi od jedné hodiny ráno nejde proud.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže je na dovolené v Řecku kolem pěti až sedmi tisíc Čechů.