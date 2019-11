Medvěd skolil mohutného býka. Pastevci zuří, žádají radikální řešení

Nehybné tělo býka našel chovatel na louce, kde se normálně celé dny pásl. Jen před dvěma měsíci šelma útočila také u sousedního pastevce Michala Marcinka, kde zabila tři ovce. Medvěd je chráněné zvíře a ve chvíli, kdy způsobí někomu škodu, stát ji musí proplatit.

U ovcí úředníci vycházejí z tabulek chovatelského svazu. Pan Marcinek dostal za každý zabitý kus 75 eur, tedy necelé 2 tisíce korun. Podle něj je to ale málo, tržní cena se totiž pohybuje kolem sta eur (zhruba 2500 korun), řekl televizi Markíza.

Momentálně na Slovensku probíhá nové sčítání medvědů. Pastevci by však chtěli do dvou let v oblasti odstřelit padesát jedinců. Ministerstvo však tvrdí, že regulovat se dá i jiným způsobem než střílením. Podle něj si mají chovatelé lépe chránit svůj majetek.

Na tom, že v Podpolaní je medvědů hodně, se shodují úplně všichni. Rozdíly jsou však v nápadech, jak zabránit tomu, aby predátoři nelezli do lidských obydlí.