Putin ohlásil změny ústavy! Ruská vláda ihned rezignovala

Ruský premiér Dmitrij Medveděv oznámil, že vláda rezignuje. Informovala o tom agentura AP. Rozhodnutí přišlo krátce poté, co prezident Vladimir Putin přednesl tradiční projev o stavu země. V něm mimo jiné navrhnul významné změny ústavy.

Putin už rezignaci Medveděvovy vlády přijal, ministry ale požádal, aby ve svých funkcích zůstali, dokud nevznikne nový kabinet. Medveděvovi nabídnul pozici místopředsedy bezpečnostního výboru, která zatím neexistuje, ale prezident ji chce vytvořit.

Putin podle ruských agentur, na které se AP odvolává, poděkoval Medveděvovi za jeho práci v čele vlády. Zároveň ale upozornil, že se kabinetu nepodařilo dosáhnout všech cílů, které si vytyčil. Medveděv byl ruským premiérem od roku 2012.

Před oznámením demise se ruský premiér sešel s prezidentem, aby diskutoval o jeho projevu. V něm Putin mluvil o změnách ústavy a uspořádání referenda o jeho návrzích.

Rusko musí podle Putina zůstat prezidentskou republikou, chce ale posílit roli ministrů, parlamentu a gubernátorů. Hlavou země by podle něj měl být pouze člověk, který v Rusku žije alespoň 25 let a nikdy neměl jiné občanství. Ani v dalších vysokých funkcích by podle něj neměli být lidé s cizím občanstvím.

"V tomto kontextu je jasné, že my, jako vláda, musíme poskytnout prezidentovi všechny kapacity, aby mohl činit rozhodnutí potřebná pro zavedení jeho plánu," citoval končícího premiéra portál RT.com.

Putinovy návrhy jsou vnímány jako snaha udržet si moc i poté, co v roce 2024 skončí jeho prezidentské období. Podle stávající ústavy už nebude moci znovu kandidovat, obsahuje totiž podobnou podmínku jako ta česká - stejný člověk nemůže být prezidentem déle než dvě funkční období po sobě.