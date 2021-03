Medvědice chránila mláďata, myslivce na Slovensku potrhala a pokousala

Vše se stalo u malé obce Kláštor pod Znievom v okrese Martin na západě Slovenska. "Koukám a najednou medvěd. Okamžitě útok, skočil na mě a už jsme se prali," popsal chvíle hrůzy pro televizi Markíza Juraj Hanusrichter.

V dálce zahlédl i malá medvíďata. To byl prý důvod, proč měla statná medvědice okamžitě navrch. "Myslel jsem, že je po mně. Neměl jsem kam uniknout, všude stromy. Povalila mě a kousla. A já kopal," vypráví myslivec.

Po pádu na zem si Juraj instinktivně chránil hlavu, více než metrák vážící šelma se mu do ní přesto dokázala zakousnout. Nepřestával medvědici kopat. Zápas trval maximálně tři minuty, myslivci to ale připadalo jako věčnost. Přesto, že ho šelma zle potrhala, měl štěstí v neštěstí. "Utrpěl hluboké rány, které zasahovaly do svalů. Cévy a nervy ale nebyly porušené, ani zasažené," řekl televizi ošetřující lékař.

Zkušený myslivec se prý za svůj život s medvědy setkal mnohokrát, ale takový útok ho zaskočil. "Není to dobrý signál, obávám se, že když ta medvědice napadla mě, tak pravděpodobně napadne i někoho dalšího," domnívá se.