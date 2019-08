Medvědice Ema se dál prochází Českem! Poničila už několik úlů

Beskydská medvědice Ema si očividně procházky velmi užívá. Nejčastěji se pohybuje v lesích, ale párkrát zabloudila i k obydlím. Podle Mendelovy univerzity v Brně poničila od počátku jejího sledování několik úlů a trávila i nějaký čas se samcem. Přibližovat by se k ní, ale lidé neměli.

Mendelova univerzita v Brně sleduje každý den medvědici Emu. Ta si oblíbila nejen Českou republiku, ale i Slovensko. Momentálně se nachází v slovenské části Javorníků. "Na základě získaných dat vědci zjistili, že primárně využívala lesní prostředí (93 % polohových dat). Dalším preferovaným biotopem byly louky a pastviny nebo zemědělské oblasti s přirozenou vegetací," uvedla univerzita na svém webu.

Území, kde se medvědice pohybovala, zaujímá více než 1300 kilometrů čtverečních. "Za dobu jejího sledování víme, že se pravidelně pohybuje ve Vsetínských Beskydech, Javorníkách i Moravskoslezských Beskydech. Ve srovnání s telemetrickými daty jiných medvědů v Karpatech se Ema pohybuje na několikanásobně větším území," vysvětlil Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie Mendelovy univerzity.

Ema se občas objeví i v obydlených místech. Podle univerzity se tam však moc dlouho nezdržuje. Lidé by se k ní také neměli přibližovat či odhazovat odpadky do přírody. Místní chovatelé by měli svá hospodářská zvířata chránit elektrickými ohradníky. Stejně jsou na tom i včelaři. Od dubna se medvědici už podařilo poničit několik včelstev.

Zoologům se podařilo i zjistit, co si Ema každý den užívá. "Preferuje staré smíšené lesy, ale také zarůstající holiny, což se ukazuje hlavně v posledním měsíci. Souvisí to s výběrem potravy, kterou aktuálně tvoří hlavně různý hmyz a dřevokazní mravenci, jež aktivně vyhrabává z trouchnivějících pařezů. Na zarůstajících holinách si jídelníček zpestřuje malinami a borůvkami," popsal Michal Bojda, koordinátor monitoringu šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

Medvědice Ema není jediná, kdo se pohybuje v Beskydech. "Je totiž třeba podotknout, že v Chráněné krajinné oblasti Beskydy se nepohybuje pouze medvědice Ema, ale i další medvědi," řekl František Šulgan z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy. A dokazuje to i setkání Emy se samcem v době své říje.

Mapa pohybu medvědice Emy

Medvědí rodina na Slovensku

Obyvatelé obce Domaniža na severu Slovenska mají strach vycházet ven. Blízko jejich obydlí se pohybuje rovnou celá medvědí rodina.

Medvědice se třemi mláďaty byla vyfocena při procházce v lese. Oblíbila si lokalitu Stráň, Breznou, Lazy a Močiarnu. "Žádáme vás o zvýšenou opatrnost a v zájmu vlastní bezpečnosti se vyhýbejte uvedeným lokalitám," uvedla obec Domaniža na svém facebooku.

