Medvědice Ema se zatoulala na Slovensko. Zřejmě se tam pářila

Medvědice Ema, která se toulala Beskydami, si zřejmě našla partnera. Ten ji na cestách věrně následoval. "Předpokládáme, že došlo k páření," řekl Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc.

Po lesích se svou slovenskou polovičkou dováděla během května i června, kdy pro tyto šelmy vrcholí páření. Na to, zda se bude moci Ema těšit z mláděte, si ještě musí ochranáři počkat do jara.

Medvědice dostala nedávno telemetrický obojek a tak ochranáři přesně vědí, kde se pohybuje. "Vysílá signál satelitu, stejně jak váš chytrý telefon," řekl František Jaskula, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ema se promenádovala v dubnu v okolí Hukvald na Fýdecko-Místecku. Podle některých zdrojů už ale zase putuje sama. Ema by nikdy lidi neohrozila, přesto by měli být opatrní. Pokud se člověk přiblíží moc blízko, mohl by vyvolat stres, nějaký úlek toho zvířete, a pak je to vždycky medvěd, kdo je z těch dvou silnější.