Medvědice se toulala centrem města, dostala se až do skladu s pivem!

Medvědice se dvěma mláďaty v noci na čtvrtek vyděsila obyvatele Starého Smokovce ve slovenských Vysokých Tatrách. Namířily si to přímo do centra města, přes terasu luxusních apartmánů se dostali do garáže. V patách jim byl navíc medvěd, který o medvědici usiloval.