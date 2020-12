Pro někoho roztomilé zvířátko, pro jiného nebezpečný predátor. Mýval škodí ve vodě, na zemi i ve vzduchu. Dostane se totiž vysoko do korun stromů, kde vybírá hnízda ptáků. Je to invazní druh a do české přírody nepatří. Myslivci ho proto na základě povolení mohou lovit. Letos jich jen na Olomoucku ulovili na 200. Do Evropy se dostal pře 90 lety ze Severní Ameriky.