Meghan a Harry jsou zlí, tvrdí Britové. Tohle si podle nich Archie nezasloužil

Princ Harry a vévodkyně Meghan vyrazili do Velké Británie, aby dořešili poslední povinnosti předtím, než odejdou od královské rodiny. V Kanadě však nechali svého syna Archieho, což se Britům nelíbí. Královna Alžběta II. by s ním podle nich měla trávit víc času. Dlouho ho neviděla a možná se s ním už nikdy nesetká.

Podle bývalého tiskového tajemníka královny Dickieho Arbitera se Harry a Meghan chovají zlomyslně, uvedl deník Mirror. Svého syna Archieho by měli přivézt zpátky do Velké Británie, aby mohl trávit čas se svou rodinou. Především s prababičkou královnou Alžbětou II.

Pár by podle něho měl vzít v úvahu, že královna a její manžel princ Philip tu už nemusí být dlouho vzhledem ke svému věku. "Byla by veliká škoda, kdyby ho nepřivezli. Neviděl své prarodiče ani dědečka od loňského roku," rozčiloval se Arbiter.

Podle něho se manželé vymlouvají na to, že je jejich syn příliš malý na létání. "Děti létají pořád. V říjnu letěli na návštěvu s Archiem do Jižní Afriky... Musí se setkat se svou rodinou. Rodina totiž na nějakou dobu nedostane šanci ho vidět," dodal bývalý tajemník. Poukázal tak na to, že se Harry a Meghan rozhodli žít v Kanadě.

Chování páru označil také za bezohledné. "Královně bude v dubnu 94 let, nebude tu s námi věčně. Princi Philipovi bude v červnu už 99 let, už tady také dlouho nebude. Lidé jsou v tomto věku křehcí a byla by škoda, kdyby nebyl Archie přivezen, aby mohl své prarodiče vidět," dodal Arbiter.

