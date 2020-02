Meghan má dvojnici. Letuška Christine doufá, že prorazí u filmu!

Navíc chodí pravidelně na konkurzy do televize a k filmu. A doufá, že by z ní jednou mohla být hvězda první velikosti.

Zatím se živí jako stevardka a je maminkou malé holčičky. Když rozdává občerstvení, lidé po ní chtějí podpis a dokonce se s ní fotí. Z její přítomnosti jsou nadšení.

"Když jsem pracovala v první třídě, oslovil mě jeden džentlmen s tím, že vypadám jako Rachel ze seriálu Kravaťáci. Tehdy jsem ještě nevěděla, o koho jde. Jakmile se Meghan zasnoubila s Harrym, zájem o mě se ještě zvětšil," popsala Christine ve videu na youtube.

Kamkoli přijde, tak jí prý lidé skládají komplimenty. Před lichotkami prý není v "bezpečí" ani na nákupech. "Ona je pro mne velkou inspirací. To, jakou je osobností. Je to překrásná žena, která se věnuje charitě. Taky je to herečka. Když mě s ní srovnávají, je to vzrušující,“ rozplývá se letuška.

Christine Mathisová pravidelně zásobuje svůj instagram novými fotkami a doufá, že palubu letadla vymění za světla filmových ramp.