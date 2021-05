Meghan poprvé od rozhovoru s Oprah vystoupila v televizi. Mluvila o dceři

Bývalá herečka Meghan Markleová vystoupila v americké televizi během koncertu Global Citizen VAX Live na podporu vakcinace proti koronaviru.

Na manželce britského prince Harryho bylo vidět, že do porodu jí už moc času nezbývá. Pod červenými šaty se totiž rýsovalo velké bříško.

A právě o nenarozené dceři Meghan v televizi mluvila. S Harrym prý měli velkou radost, když se dozvěděli, že čekají holčičku. Meghan v té souvislosti zmínila, že ženy koronavirová pandemie zasáhla více než muže. "Od počátku pandemie přišlo o práci 5,5 milionu žen a dalším 47 milionům žen na celém světě hrozí chudoba,“ řekla Meghan.

"S manželem nedočkavě vyhlížíme příchod naší dcery. Je to druh radosti, který sdílíme s miliony dalších rodin po celičkém světě," dodala.

Některé diváky ale více než to, co měla vévodkyně na srdci, zaujalo, co měla na ruce. Britský deník The Sun upozornil, že šlo o hodinky značky Cartier, které k 21. narozeninám dostala princezna Diana od svého otce. Tehdy stály 17 800 liber (v přepočtu zhruba půl milionu korun). Dnes bude jejich cena mnohem vyšší.

Kromě hodinek pozornost upoutaly i další věci, které na sobě Meghan měla. Od značky Cartier měla také náramek v hodnotě pět tisíc liber (148 tisíc korun), pozornosti neunikly ani květované šaty za 1200 liber (35 tisíc korun) a náhrdelník symbolizující ženskou sílu za 102 liber (tři tisíce korun). Celkem tak její outfit vyšel minimálně na 25 tisíc liber, tedy více než 700 tisíc korun.

