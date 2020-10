Meghan řekla, proč se vyhýbá třaskavým tématům i jak ji změnil syn Archie

Meghan nechce říkat nic kontroverzního, protože se prý bojí, že svoji rodinu dostane do "riskantní pozice." Proto raději mluví o přímočařejších věcech jako je podle ní právo lidí jít k volbám, píše britská BBC. Minulý měsíc totiž v televizi po boku prince Harryho apelovala na Američany, aby šli k blížícím se prezidentským volbám a odmítli nenávistné projevy.

Na virtuálním summitu Nejmocnější ženy příští generace (Most Powerful Women Next Gen Summit) se také vévodkyně obsáhle rozpovídala o tom, jaké je to být matkou a jak ji pečování o synka Archieho změnilo.

Po otázce, zda ji mateřství udělalo spíš opatrnou, nebo naopak odvážnou, si vybrala druhou možnost. "Cítím to tak v kostech," svěřila se bývalá herečka a manželka prince Harryho.

"Máte větší starost o to, jaký svět (děti) zdědí. A věci, které jste ochotní tolerovat, už zkrátka nejsou stejné. Každý den se sami sebe ptáte: Jak můžu svět pro Archieho zlepšit? To je postoj, který s manželem oba sdílíme," řekla vévodkyně Meghan.

Na druhou stranu jí to prý vede k už zmíněnému přístupu, kdy se radši vyhýbá kontroverzním tématům a volí ta bezpečnější. "Jako rodič si můžu s Archiem užít všechny ty hry a hlouposti, ale zároveň bych nemohla být hrdou matkou, pokud bych se nesnažila pro něj ze světa udělat lepší místo k životu," zamyslela se Meghan Markle.

Varovala také před sociálními sítěmi, které se podle ní mohou pro někoho stát závislostí a být tak nezdravé. Ona sama prý online účty už nemá kvůli pudu sebezáchovy.

