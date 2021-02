Meghan se brání. Z rodného listu Archieho záhadně zmizelo její jméno

V rodném listě Archieho, syna prince Harryho, zmizelo v kolonce matky jméno "Rachel Meghan" a zůstalo tam pouze "Její královská výsost vévodkyně ze Sussexu". Informoval o tom deník The Sun, který uvedl, že své křestní a prostřední jméno nechala tajně odstranit sama Meghan.

Ta se ale brání a tvrdí, že o odstranění svého skutečného jména rozhodně nepožádala. Z vyjádření jejího mluvčího vyplynulo, že změna proběhla už v roce 2019 a stojí za ní královská rodina.

"Změnu nadiktoval Buckinghamský palác, jak potvrzují dokumenty od vyšších úředníků paláce. Nebyl to požadavek Meghan, vévodkyně ze Sussexu, ani vévody ze Sussexu," uvedl pro deník The Independent.

Článek o tajné iniciativě Meghan označil za "britský bulvár" a podle vévodkyně by to bylo směšné, kdyby to nebylo urážlivé. Deník The Sun však přišel s další informací o tom, že Buckinghamský palác za změnou nestál. Odstranit jméno z rodného listu podle něj měli zaměstnanci Meghan a Harryho.

Informaci mu poskytl královský zdroj. "Rodný list změnila bývalá kancelář vévody a vévodkyně ze Sussexu, kterou měli, když byli aktivními členy královské rodiny," uvedl. Ke změně mělo dojít kvůli sjednocení s dalšími soukromými dokumenty.

V květnu 2020 oslavil Archie první narozeniny. Podívejte se na reportáž TV Nova: