Meghan se vrací k filmu! Po odstřižení od královny má první práci

O spolupráci s vévodkyní ze Sussexu informoval na twitteru kanál Disneynature. "Snímek Elephant (Slon), vyprávěný vévodkyní ze Sussexu Meghan, bude možné zhlédnout od 3. dubna jen na Disney+," stojí v příspěvku. Ve zveřejněné upoutávce ale Meghanin hlas nezazní.

Podle Disney půjde o dokumentární snímek o rodině slonů, která pustuje více než tisíc mil napříč Afrikou. "Výjimečná cesta jim změní život," tvrdí tvůrci v traileru. Spolu s tímto filmem vydá Disney ještě další dokument - o rodině delfínu, komentovaný Natalií Portmanovou.

