Meghan v královské rodině netrpěla! Chodila na nákupy i ven s přáteli

Meghan, která na začátku března poskytla neplacený rozhovor v pořadu Oprah Winfreyové, líčila, jak jí královský život vedl k sebevražedným myšlenkám. Podle ní ji nikdo nebyl schopen pomoci od depresivních myšlenek, dokonce údajně neměla přístup ke svému pasu, klíčům ani řidičáku.



K rozhovoru se vyjádřil životopisec princezny Diany, který má na život Meghan jiný názor: "Když jsem sledoval rozhovor, mohl jsem si odškrtnou několik věcí, na které si stěžovala i princezna Diana. Na druhou stranu, několik mých přátel vidělo Meghan chodit na nákup, který nosila zpátky do Kensingtonského paláce, a také chodila ven s přáteli," řekl životopisec Andrew Morton v podcastu Royally Obsessed.

Životopisec také zmínil, že bývalá vévodkyně v roce 2019 letěla na vlastní baby shower (večírek pro nastávající maminku) do New Yorku. "Nezdá se mi to jako vězení. Podle všeho vedla docela normální život." doplnil Andrew Morton.

Meghan usoudila, že je čas odejít z královské rodiny poté, co údajně její prvorozený syn Archie neměl kvůli barvě pleti získat titul prince.



