Mejdan se zvrhl v přestřelku, mezi třemi mrtvými je i šestnáctiletá dívka

Výstřely se z rodinného domu ve městě Wilmington ozvaly krátce po půlnoci, uvedla televize CNN.

Policisté našli uvnitř mrtvou šestnáctiletou dívku a dva mladíky ve věku 21 a 22 let. Další dvě ženy a dva muži, kterým bylo od 18 do 21 let, utrpěli střelná zranění a záchranáři je převezli do nemocnice. Informace o jejich stavu nejsou zatím k dispozici. Nejméně jeden člověk utekl.

Zatím není jasné, kdo a proč začal pálit a kolik ze zúčastněných střílelo. Policisté událost označili za přestřelku a uprchlého či uprchlé za podezřelé. Na místě zajistili několik střelných zbraní a žádají o pomoc svědky. Dosud nebyl nikdo obviněn.