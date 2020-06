Martin při těžké nehodě přišel o ženu i zdraví, úřady mu teď sebraly peníze

Martin Krajčovič se vždy živil rukama. Pracoval na střechách, jako tesař nebo hospodský. Více než před rokem přišel o manželku a kamaráda při vážné dopravní nehodě. Sám sice jako řidič vozu přežil, zdravotně je na tom ale špatně. Má dvouletou dceru, o kterou se ale kvůli svému stavu nemůže starat.

"Na dceru mám posílat tisíc korun měsíčně, teď je totiž v opatrovnictví u mých rodičů. Oba jsou ale v důchodu a také nemají moc peněz.“ Bez příjmů Martin nemá z čeho na dceru platit. Nejen proto si vzal půjčky, které teď nemůže splácet.

Martin by rád lékařům nebo komisi dokázal, že opravdu není schopen práce a na 3. stupeň invalidity má nárok. "Nenapíšu teď nic rukou, špatně chodím, hůř vidím, vůbec nepopoběhnu, skočím tak centimetr nad zem a nepostarám se o sebe celkově. Před nehodou jsem neměl žádné zdravotní potíže."

Stupeň invalidity je rozhodující pro určení, v jaké výši bude vyplácený invalidní důchod. Martinův stav by se podle prvního posudku lékaře ani časem zlepšovat neměl. "V papírech mám napsáno dlouhodobý trvalý stav. Podle nového posudku ČSSZ jsem na tom ale dobře. A to jsem nebyl na žádné kontrole, nikdo mě neviděl. Jen mi přišel dopis s tím, že teď jsem invalida 1. stupně.“ ČSSZ se při dotazu na pacienta a změnu jeho invalidity vyjádřila jasně.

"Ve věci konkrétního posudku se určitě vyjadřovat nemůžeme. Zjištění stavu pacienta provádí lékař oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení při kontrolní lékařské prohlídce. Pokud občan zůstane úplně bez příjmů, je možné obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce poskytující dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi,“ vysvětluje tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.



Stává se, že oddělení lékařské posudkové služby neuzná invalidní důchod i přes zdravotní komplikace pacienta. "Ohledně invalidních důchodů se ombudsman obecně setkává zhruba se třemi sty stížnostmi za rok. Lidé si většinou stěžují na nedostatečné nebo špatné posouzení zdravotního stavu," říká tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Martin teď potřebuje jediné, mít peníze a zázemí pro dceru, kterou si chce vzít až bude starší k sobě do péče. "Nejvíc by mi pomohla finanční pomoc od kohokoliv, protože teď z důvodu toho, že mi všechno vzali, nemám ani na jídlo.“

Práci se Martin snažil získat několikrát. Nehoda mu ale neztížila jen pohyb, také hůře artikuluje. Zaměstnavatelé si často myslí, že je Martin při komunikaci opilý. "Teď v pátek jdu zkusit práci hlídače. To ale není jisté, protože už mi to naslibovali několikrát. Snažím se obvolávat firmy, co to jde a pořád nic.“



Martinovi teď zbývá jediná možnost a to je písemné odvolání, popřípadě podat soudní žalobu. Pro účely soudního řízení posudek o invaliditě nevypracovává ČSSZ, ale posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Na výsledek může Martin čekat i několik týdnů. Založil si proto do začátku transparentní účet, který by mu díky lidem pomohl odrazit se ode dna.