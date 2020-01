"Měl by vážit slova," vzkázal Trump vůdci, který ho nazval šaškem

Ajatolláh Alí Chameneí podle webu RT.com během projevu v Teheránu označil Spojené státy za "zkažené" a vyčítal Británii, Francii a Německu, že jsou "přisluhovači Ameriky". Chameneí, který v poslední době není až tak nejvyšší, si neodpustil nějaké ošklivé řeči na adresu Spojených států a Evropy," napsal Trump na Twitteru.

"Jejich hospodářství se hroutí a jejich lidé trpí. Měl by velmi opatrně volit svá slova!" pokračoval Trump, podle kterého Chameneí udělal velkou chybu, když Ameriku kritizoval.

Ajatolláh Chameneí, který poprvé od roku 2012 vedl páteční modlitby v Teheránu, řekl, že minulý raketový útok na americké síly v Iráku byl "úderem pro image Ameriky" jako světové velmoci. Trump je podle něj "šašek", který jen předstírá, že podporuje Íránce. "Jestli stojíte po boku Iránců, tak je to jen kvůli tomu, abyste je mohli bodnout do srdce," dodal na Twitteru duchovní.

