Měl obtěžovat desítky nezletilých dívek! Nejmladší bylo 11 let

Důvěry 13leté dívky měl zneužít muž, který po ní podle policie chtěl její obnažené fotografie a videa se sexuálními praktikami. Nebyl to zřejmě jeho jediný vroubek, podle policie měl muž obtěžovat celkem desítky nezletilých dívek.

Na mladé dívky se měl zaměřit jednadvacetiletý muž. I přes to, že zřejmě věděl o jejich nízkém věku, měl po nich chtít fotky a videa bez oblečení. Policie nyní muže obvinila z ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Za to mu hrozí až pět let za mřížemi.



Třináctiletá dívka, díky níž se policie o muži dozvěděla, ovšem měla štěstí, k jejím fotkám se nedostal. "Pokračování skutku zamezila dospělá blízká osoba dívky," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.



Policie ale při prošetřování zjistila, že muž podobně naléhal na desítky dalších nezletilých dívek. Nejmladší bylo 11 let. Některé z nich mužovu naléhání podlehly a intimní záběry mu zaslaly. Podezřelý loudil také dívkám rozesílal své fotky a videa, na nichž se odhaloval.



Muž dívky oslovoval prostřednictvím sociálních sítí, využíval přitom smyšlené jméno. Postupoval vždy stejně. Dívky požádal o přátelství, pak si s nimi psal a následně po nich začal chtít intimní záběry.



Policie před podobnými praktikami varuje. "Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevníci, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších," doplnila Pokorná.



Podle Pokorné to ale některým pedofilům nestačí. "Některá takto navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky. Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují," radí.