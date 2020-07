Měl se ženit, místo toho ho pohřbí. Rodina se loučí s policistou Pavolem (†31)

Pavolův pohřeb proběhne v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě. Smrt mladého muže jeho okolí velmi zasáhla. O to víc, že měl před svatbou. Na Pavola jako na milého a vždy ochotného pomoci vzpomínají kolegové policisté, i ti, se kterými trávil volný čas. Pavol byl totiž nadšeným a zkušeným trenérem karate.

Působil na Akademii Karate v Ostravě. Jeho svěřenci si ho dle jejich slov vážili pro jeho pozitivní přístup i povahu. "Naposledy jsme se viděli v březnu na Gasshuku v Polsku. Byl jsem jeden ze zkušebních komisařů, který mu uděloval 1. dan. I když jsem neměl možnost poznat jej blíže v osobní rovině, vždy na mě působil velmi pozitivně a jako karatisty jsem si jej za jeho přístup vážil," popsal na facebooku ostravské karatistické akademie pan Robin.

Pavol (†31) byl oblíbeným a uznávaným instruktorem karate (na snímku první zleva):

Z úcty nejen k zesnulému Pavolovi, ale všem, kteří zemřeli vinou opilého či zfetovaného řidiče, naplánovala iniciativa Ze života IZS na pondělí večer sešlost. Mezi 20. a 21. hodinou plánuje společné zapálení svíčky na památku těch, kteří zemřeli rukou zfetovaných a opilých lidí za volantem.

Po obětavém Pavolovi truchlí i Záchranný tým Valkýra, který zajišťuje pořadatelské hlídky první pomoci na kulturních, sportovních a společenských akcích. Zesnulý policista byl jeho členem. Z úcty k němu tým zakryl své logo na facebooku černou smuteční páskou.

"Jedna z posledních fotek, které můžeme s Pavolem přidat, je bohužel tato. Je nám to moc líto," píše tým Valkýra ve svém příspěvku. Fotografii usměvavého policisty nahrazuje parte.

"Odešel poctivý, slušný člověk. To se stává, ale nikdy by neměl odcházet díky cizí nezodpovědnosti. Dík odpornému, lacinému přístupu zdrogované hnujdy. Mám vztek a je mi nesmírně líto, co se stalo," vyjádřila se na facebooku Valkýry uživatelka Monika.

Z Pavolovy smrti je obviněná 39letá Jitka R. Pod vlivem alkoholu a drog způsobila v Praze hned dvě nehody, jak jsme již informovali v tomto článku. Ta druhá stála 31letého policistu život. Jeho dva kolegové, kteří s ním v tu dobu jeli v autě, skončili s vážnými zraněními v nemocnici.

Podle vyjádření zdroje TN.cz z místa tragédie Jitka R. poté, co vystoupila z auta, zprvu nechápala, co se stalo. Když si následně uvědomila, že způsobila dopravní nehodu, prohlásila prý: "To jsem musela trefit zrovna policajty?". "Snad to bylo jen vinou šoku, ale její reakce byly neuvěřitelně chladné," vyjádřil se pro TN.cz zdroj.

Podle informací TN.cz ženu do nemocnice doprovodili policisté. Ze srážky, která stála život mladého policistu, si odnesla pouze zraněnou ruku. Pavolův kolega, který seděl v době nehody za volantem, má již za sebou operaci. S komplikacemi kvůli vážným zraněním nohou se však bude potýkat po zbytek života. Jeho kolegyně se dle informací TN.cz z těžkých zranění plně zotaví.

K tragické nehodě, kterou zavinila opilá a zfetovaná Jitka R., se vyjádřil i poslanec Marek Benda (ODS):