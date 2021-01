Měl sloužit olympionikům, místo toho se v kontejneru setkávají rodiny!

Speciální kontejner, který měl původně sloužit olympionikům, teď pomáhá v Česku seniorům setkávat se s rodinami. V Mladé Boleslavi, kde aktuálně je, přišli na to, že se dá kromě toho využít i jako místnost pro antigenní testování návštěv.

Mladá Boleslav je šestým místem, kde olympijský setkávač umožňuje rodinám kontakt se seniory. Původně měl sloužit pro olympijské festivaly jako vzdělávací zóna. Olympiáda v Tokiu se ale o rok odložila a tak výbor nechal kontejner předělat tak, aby byl prospěšný pro staré lidi.

"Se těším na návštěvu maminky. Je to přes sklo, je tam mikrofon i teplo. Bylo období, kdy jsme se neviděly i dva měsíce," popisuje návštěvnice Domu seniorů v mladé Boleslavi Marie Krumbholcová.

"Uskutečnilo se v něm přes 600 návštěv. Chtěli jsme tímto vyřešit tíživou situaci seniorů, kteří byli izolovaní," říká Veronika Linková z Českého olympijského výboru.

V Boleslavi část setkávače využívají zároveň i jako testovací místnost. "Nás to zachránilo, protože nemáme žádný prostor na testování. Setkávač využíváme multifunkčně. Nemáme možnost zřídit to odběrové místo," pochvaluje si Marcela Šrajerová z domova seniorů.

A to je zase užitečné pro návštěvy nechodících seniorů nebo seniorek, kteří by se do boxu nedostali. Třeba paní Knesplová. Její 92ti letý manžel bojuje s covidem v nemocnici a návštěvy dcery jsou pro ni nyní jedinou vzpruhou.

"Když je slyšíte v telefonu, jak jsou smutní, maminka i plakala. Tak jsem se modlila, ať aspoň na chvilku sem můžeme. Já ji můžu pohladit. My si povídáme, já jsem ji i ostříhala," vypráví dcera seniorky Jana Vimiová.

Olympijský setkávač v Boleslavi zůstane do konce měsíce, pak se zase přesune do jiného města.