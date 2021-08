Měl vraždit kladivem a prchat policii! Bývalý boxer z Brna je ve vazbě

Po divoké honičce po Brně obvinila policie Alaina B. z několika trestných činů. Při útoku měl zavraždit syna známé televizní reportérky. Měl se také účastnit akcí hnutí Slušní lidé, to však pro něj nyní požaduje nejtvrdší trest.

Vražda, loupež, výtržnictví, ublížení na zdraví, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci. Z toho všeho obvinila ve středu jihomoravská policie 29letého Alaina B.



Ten měl o víkendu zřejmě kladivem zavraždit 27letého muže, syna známé televizní reportérky, následně napadnout prodavače v autobazaru a ukrást auto, ve kterém prchal před policií. "Obviněný je stíhán vazebně," uvedl ve středu mluvčí policie Pavel Šváb. Více se dočtěte v tomto článku na TN.cz.



Podle portálu idnes.cz se jedná o bývalého profesionálního boxera v těžké váze. Věnoval se i dalším sportům, pracoval také jako vyhazovač. V minulosti se prý také účastnil některých akcí hnutí Slušní lidé.



"S Alainem B. už nemáme pár let nic společného. To, co se stalo, je nepřípustné, a požadujeme nejtvrdší trest!" uvedlo hnutí na svém facebooku. Hnutí proslulo například tím, že v brněnském divadle Husa na provázku přerušilo hru Naše násilí a vaše násilí, podrobnosti si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu bývalého boxera: