Měl z dívek mámit intimní fotky. Vyšetřování končí, muži hrozí 12 let!

Moravskoslezští policisté ukončili vyšetřování 46letého muže z Olomoucka, který měl podle nich několik let na internetu oslovovat nezletilé dívky a požadovat po nich intimní fotografie a videa. Nyní mu hrozí až dvanáct let vězení.

Muž, který nyní čeká ve vazbě na soud, v letech 2012 až 2019 s falešným profilem podle kriminalistů vyhledával a kontaktoval nezletilé dívky. Tvářil se jako jejich vrstevník a neváhal jim vyznávat lásku.

Jeho cíl byl jasný - získat intimní fotografie a videa. "Pokud dívky už nechtěly další snímky posílat, vyhrožoval jim zveřejněním doposud zaslaných fotografií na sociálních sítích nebo jejich zasláním rodičům a kamarádům," popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Doplnila, že vyšetřovatelé vypátrali 18 poškozených dívek ve věku od 12 do 15 let. Ty s mužem komunikovaly pár měsíců, ale i několik let. Jedna s ním byla v kontaktu čtyři roky.

O nyní obviněného muže se muži zákona začali zajímat v listopadu 2019, kdy se jedna z dívek svěřila rodičům a ti následně kontaktovali policii. Po několika měsících policisté zadrželi 46letého muže z Olomouckého kraje. Při domovní prohlídce u něj zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony a další materiály.

Muž, který má dosud čistý trestní rejstřík, s kriminalisty spolupracoval. Je obviněný hned z několika trestných činů, mimo jiné z vydírání nebo výroby dětské pornografie. V případě odsouzení mu tak hrozí až 12 let vězení.