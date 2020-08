V kotelně uhořeli dva bezdomovci. Jejich známému hrozí doživotí

Soud dnes k výslechu předvolal svědky. Obžalovaný muž stále trvá na tom, že ve chvíli vzniku požáru na místě nebyl, a to navzdory své dřívější výpovědi. Tu prý podal pod vlivem alkoholu a léků. Podle jeho slov čin spáchal někdo jiný a za smrt dvou svých známých nemůže. Důvodem měly být údajně finanční spory.



"On mu dlužil pět tisíc a ten mu dlužil heroin. Tak kvůli tomu, že to nechtěli vracet, tak se nasral, sebral mu tam to, ten benzín a zapálil to,“ řekl obžalovaný.

Vše se mělo odehrát na začátku dubna 2019. Podle obžaloby měl podezřelý polít benzínem dva spící muže a následně je zapálit. V budově byla v tu chvíli ještě jedna žena. Té se podařilo před ohněm utéct. Kvůli způsobu provedení vraždy hrozí obžalovanému vysoký trest.

Soud bude pokračovat v dalších měsících. "Pokud budeme navrhovat aby byl obžalovaný uznán vinným, budeme navrhovat uložení výjimečného trestu v rozmezí 20 až 21 let,“ uvedl státní zástupce Petr Matoušek.