Měl zavraždit miminko a pohodit ho v mokřadu. Soud muže poslal do vazby

Osmadvacetiletý muž původem z Rumunska měl se svou partnerkou žít v domě jejích rodičů. Žily s nimi také dvě děti, roční holčička a dvouměsíční kluk. Podle informací TN.cz muž nebyl otcem ani jednoho z dětí.

Podezření, že došlo k tragédii, se objevilo poté, co se rodina začala objevovat pouze se starší dcerou. Dvojice známým tvrdila, že je syn u lékaře. Během pobytu v Rumunsku se však podle informací TN.cz měl partner matky obou dětí prořeknout, že chlapec nežije.

"V pozdních večerních hodinách se nám podařilo nedaleko centra Přelouče zadržet 19letou ženu, matku obou dětí, která se snažila ukrýt u jedné kamarádky. Ta zpočátku nechtěla s policií spolupracovat, ovšem nedokázala vysvětlit, kde se nachází její dvouměsíční syn a odmítala uvést i to, kde je v současné době její přítel," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Během výslechu žena nakonec povolila a policistům řekla, že její přítel se skrývá na dvoře jednoho z blízkých domů. Tam ho také dopadli. Matka chlapečka později přiznala i to, že její syn zemřel po útoku jejího přítele. Policisty dovedla k mokřadu nedaleko Přelouče, kde tělo chlapce s partnerem ukryla.

"Již z prvotního ohledání tělíčka chlapce bylo zřejmé, že zemřel násilnou smrtí v důsledku jednání cizí osoby, což potvrdily i předběžné závěry provedené soudní pitvy," popsala Janovská.

Obviněný muž se při výslechu přiznal, že chlapce bil pěstmi i tím, co bylo zrovna po ruce, a to už v sobotu. Údajně mu vadilo, že partnerčin syn neustále pláče. Chlapcova matka v té době prý spala a navíc byla opilá. Že syn zemřel, zjistila druhý den ráno a spolu s přítelem se rozhodli ukrýt tělo a odjet z Česka. Do mokřadu spolu s tělem hodili i kočárek.

"Muž byl obviněn pro zvlášť závažný zločin vraždy na dítěti mladším 15 let a kriminalisté dali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, což státní zástupce akceptoval. Muž je v případě uznání viny ohrožen trestní sazbou od 15 do 20 let, případně trestem výjimečným," uzavřela policejní mluvčí.