Měl zkusit zabít svou družku. Místo pokusu o vraždu je obviněný z opilství

Loňský prosinec. Policejní hlídky se dobývají do bytu, ve kterém je podezřelý z brutálního útoku. Bezvládně a celý od krve leží v jednom z pokojů.



Před domem v tu chvíli bojují další policisté a záchranáři o život mladé ženy. Partner na ni měl zaútočit, když spala. "K ní přišel do ložnice a zasadil jí mnoho bodných a bodnořezných ran," popsal vyšetřovatel Vladimír Meloun.



Těžce zraněná se z posledních sil dostala z bytu, do výtahu a následně na ulici. Po měsících léčby je žena naštěstí v pořádku. Policisté měli od počátku jasno, z čeho chtějí podezřelého obvinit, jenže narazili na lékařský posudek.



"Byl v době spáchání skutku ve stavu nepříčetnosti," doplnil vyšetřovatel. Z pokusu o vraždu je tak opilství. Za pokus o vraždu hrozí minimální trest deset let vězení. V případě opilství jde ale o maximální trest.



Nepříčetnost je často úplnou překážkou v trestním stíhání. Muž ale je trestně odpovědný, zavinit ji měl totiž sám dlouhodobým užíváním alkoholu. Odborníci to nazývají alkoholová psychóza. "Velmi často se projevuje halucinacemi, paranoiditou, chorobnou vztahovačností...," vyjmenoval primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice Petr Popov.



"Muž je také podezřelý týrání zvířat, protože měl do myčky strčit psa, půlroční štěně německého pinče. Tím ho usmrtil," řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Podezřelý čeká na soud ve vazbě. Líčení by mohlo začít do konce letošního roku.