Měl způsobit nehodu, zranit dívku (16) a ujet! Policie hledá řidiče kamionu

Na záběrech z palubní kamery je vidět, že jakmile kamion opustí křižovatku, za ním prolétne skútr. Řidičku od tragédie dělily jen centimetry a vteřiny.

"Jsem projížděla rovně a naproti jel kamion, který odbočoval směrem na Prahu a on mi tam nějakých třicet metrů před tou křižovatkou vlastně vjel. A už jsem to nestihla zbrzdit, tak jsem to složila na zem," promluvila o nehodě motorkářka.

Šestnáctiletá řidička se kutálela po zemi ještě několik metrů. Za to řidič kamionu z místa odjel. Nezastavil ani na troubení dalších aut.

K nehodě došlo minulý čtvrtek na nájezdu u Slaného na dálnici D7. Úsek je velmi přehledný a není tak možné, aby řidič motorku přehlédl. "On tam zastavoval, čekal až projedu, no a pak si to asi rozmyslel a normálně se rozjel," řekla dívka.

Je jasné, že kdyby motorkářka pohotově nezareagovala, skončila by nehoda tragicky. Místo toho si odnesla jen pár odřenin a modřin. Šoféra kamionu teď hledá policie, zpovídat se bude minimálně z pěti přestupků.

"Žádáme řidiče a jejich spolujezdce, pokud spatřili tuto dopravní nehodu, aby poskytli informace k nákladní soupravě bílošedé barvy," vyzvala mluvčí policie Jana Šteinerová.

"Nedal přednost v jízdě, to je první protiprávní jednání. Druhé je, že způsobil ublížení na zdraví, neposkytnutí první pomoci, odjel z místa nehody a neoznámil nehodu policii, přestože má takovou zákonnou povinnost," vyjmenoval prohřešky řidiče dopravní expert Robert Kotál.

Muži hrozí minimálně pokuta 25 tisíc korun, roční zákaz řízení a sedm bodů.