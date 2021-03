Žena měla řídit opilá, při nehodě zemřel policista. Teď začal soud

Psychický stav devětatřicetileté Jitky R. prý od nehody není příliš dobrý. Přesto tentokrát k soudu dorazila. Ze zběsilé jízdy, která skončila smrtí policisty a těžkým zraněním jeho dvou kolegů, si prý moc nepamatuje.

"Já si vzpomínám až potom, co se stala ta nehoda, jak stojím u těch svodidel a jak nade mnou stojí policista," prohlásila.

V krvi měla údajně kolem dvou promile alkoholu. Ten den prý byla s rodinou na koupališti a tam zjistila, že její manžel flirtuje s cizí ženou. Vztek prý zapila lahví vína a čtyřmi panáky vodky s energetickým nápojem. Doma pak vzala auto a jela se projet.

"Paní obžalovaná si pamatuje spoustu detailů, které prostě v zásadě jsou nepodstatné pro věc, ale ty podstatné, které jsou důležité pro posouzení soudu, právě tyto okamžiky si nepamatuje," uvedl zmocněnec poškozené.

Podle soudních znalců měla řidička v těle také malé množství kokainu, ve čtvrtek u soudu ale tvrdila, že ho nikdy nepožila.

Nejdřív nabourala do zaparkovaných aut pod Vyšehradem. Chvíli nato ve vysoké rychlosti v ulici 5. května narazila do policejního auta. Dvaatřicetiletý policista, který zemřel, byl v Praze jen na výpomoc.

"Ona to způsobila, byla pod vlivem, je to její chyba, to je neoddiskutovatelné. To ona ani nepopírá, počítá i s tím, že bude odsouzená," uvedl obhájce. Žena u soudu prohlásila, že svého činu lituje.

Obhajoba chce také zkoumat, zda smrt policisty bezprostředně souvisela s nehodou. Tedy například, jestli byl připoutaný. I to mají určit soudní znalci v následujících jednáních.