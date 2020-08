Měla si objednat vraždu manžela za 50 milionů. Senior svou ženu hájí

Případ ke krajskému soudu vrátil Vrchní soud v Olomouci pro doplnění dokazování. Soud si nechal obnovit smazaná data z mobilních telefonů obou obžalovaných a z jejich úložišť. V telefonu obžalovaného se nenašlo nic, co by soud už nevěděl. Data z telefonu obžalované ženy se obnovit nepodařilo.

Žena podle obžaloby slíbila svému údajnému milenci 50 milionů korun za vraždu 73letého manžela. Podezřelý ho měl pod záminkou prodeje pozemků vylákat do lomu Hády a pak se ho snažit shodit ze srázu do hloubky osmnácti metrů. To se ale nepovedlo, senior se zachytil kousek pod okrajem a přežil bez vážnějších zranění.

Plán na likvidaci manžela vymyslela žena podle vyšetřovatelů už dřív. Motivem mělo být dědictví v řádu desítek milionů. Obžalovaná poukazuje na to, že proti ní neexistují důkazy a trvá na tom, že útok na jejího manžela má na svědomí pouze milenec. Důvodem mohla být podle ní žárlivost.

Senior i přes sérii důkazů své ženě věří a trvá na její nevině. Oběma obžalovaným hrozí až 20 let vězení.