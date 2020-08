Měla to být partnerská msta. Muž prý nesl k bytu láhev benzínu!

Podle zjištění MF DNES stojí totiž za požárem muž, který se do bohumínského paneláku přišel pomstít své bývalé partnerce. Ta žila přímo ve vyhořelém bytě a je jednou z obětí.

"V domě se v sobotu odpoledne v bytě v jedenáctém patře konala rodinná oslava. Uvnitř bylo jedenáct lidí. Okolo půl páté vešel do domu pravděpodobný pachatel – s lahví benzínu v ruce," tvrdí deník.

Na nedělní brífink dorazila i ministryně Schillerová:

Muž prý následně vystoupal do jedenáctého patra, přišel k bytu a vstupní dveře polil hořlavinou. "Byla to partnerka, která od tohoto muže odešla a odstěhovala se právě do tohoto bytu k synovi. Zřejmě tak jde o obrovskou rodinnou tragédii,“ řekl zdroj blízký vyšetřování pro MF DNES.

Muž, jehož byt s tím vyhořelým přímo sousedí, nechápe, co se v sobotu v domě stalo. "Slyšel jsem dvě rány, jako když děti hodí dělobuchy, pak se objevil obrovský černý kouř. Vyběhl jsem na balkon, protože můj byt má dva balkony a ty přímo sousedí s okny vyhořelého bytu. Ti lidé volali o pomoc, nedalo se nic dělat, věděl jsem, že nemohu otevřít vstupní dveře, aby se požár nešířil,“ popisuje muž.

Celkem při požáru v sobotu zahynulo 11 lidí včetně tří dětí. Šest přímo ve vyhořelém bytě, pět poté, co se pokusili zachránit skokem z oken.

Že hasiči v bytě našli hořlavinu, potvrdil jejich mluvčí: