Měly být prioritou. Otevírají obchody i služby, všechny školy ale ne. ANKETA

Na konci dubna se vláda rozhodla vrátit žáky druhých stupňů do lavic, jenže nakonec to nebylo plošně, ale regionálně. Prostor na pilotní vpuštění fanoušků na fotbal se ale našel.

"Když vidím kolem sebe, že se věci rozvolňují, že už se pouští lidé na fotbalové stadiony (ať tomu říkají projekt nebo nějak jinak), já to beru jako takový nesplněný slib, bylo řečeno, že školství bude na prvním místě," prohlásil ředitel Základní školy ve Zlíně Milan Alex.

A to není jediný slib, který předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nedodržel. "Já jsem dnes řekl jasně ministrům zdravotnictví a školství a šéfovi Státních hmotných rezerv a náměstkyni Svrčinové, aby udělali všechno pro to, aby se 17. května vrátili do škol všichni žáci středoškoláci bezrotačně, a to je dneska priorita!" tvrdil 6. května premiér. A znovu se to nepovedlo. Rotační výuka skončí podle plánu vlády až 24. května a to by měli usednout do lavic i středoškoláci.

"Já si myslím, že školy prioritou nejsou, protože se otevírají volnočasové aktivity a školy by rozhodně měly mít přednost," sdělil prezident Pedagogické komory Radek Sarközi.

"V Bibli je psáno, že stromy se poznají po ovoci a vláda skutečně v ovoci školství moc nevyniká. To, že si budou moct brzy studenti sednout na zahrádku hospody, ale nemůžou do školy, je prostě podivný stav," přidal se ke kritikům i poslanec a pedagog Petr Gazdík (STAN).

A že se školy měly už otevřít všem školákům, si myslí i představitelé dalších stran. "Mělo se tak učinit dávno. Všechno jsme promeškali a teď hrajeme o každý den, protože za měsíc a půl končí školní rok," prohlásil poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). "Pokud vláda tvrdí, že je pro ní vzdělávání prioritou, měla by postupovat dle doporučení skupiny MeSES, se kterou se plně ztotožňuji," sdělil svůj postoj poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).

"V okamžiku, kdy se jiné aktivity uvolňují, tak nevidím důvod, proč děti v plném rozsahu do škol nevrátit," kritizoval kroky vlády další člen Sněmovny a místopředseda ODS Martin Kupka.

Místopředsedkyně školského výboru a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) má v otázce návratu dětí do škol také jasno. "Školský výbor v tomto ohledu zní jako jeden hlas zprava doleva, je jedno jaká politická strana. Myslím si, že patřím mezi ty nejhlasitější zástupce návratu dětí do lavic a stejně tak řádím v sociální demokracii," zmínila.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) tvrdí, že návrat studentů do škol je stále na programu dne. "Samozřejmě, že školy jsou priorita. Půjdou do školy určitě všichni v následujícím balíčku, ale že k tomu připojujeme další infrastrukturu, je samozřejmě logické, protože musíme proporcionálně připojovat i služby ke zvýšenému pohybu," vysvětlil.

Vláda uzavřela školy ve všech třech vlnách epidemie, poprvé se žáci a studenti museli učit z domova loni v březnu.