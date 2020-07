Policejní zásah na pornocastingu v Praze! Zatkli 9 lidí kvůli nucení dívek k sexu

Kvůli údajnému nucení dívek k sexu před kamerou vtrhli v pondělí do pražských Vokovic policisté. V tamním administrativním komplexu sídlí společnost Netlook, která je největším producentem pornografie v Česku. Policisté zatkli devět lidí. O zásahu informovaly Seznam Zprávy.

Devět obviněných trvá na tom, že šlo o dobrovolné castingy a dívky k ničemu nuceny nebyly. Policisté při razii neprodyšně uzavřeli vchod do společnosti. Podle informací Seznam Zpráv šli najisto.

Do zásahu se zapojilo zhruba padesát mužů zákona. Zabavovali počítače a hledali dokumenty. Majitele firmy Martina S. obvinili mezi prvními a s ním osm jeho kolegů. Jsou podezřelí z obchodování s lidmi, znásilnění a sexuálního nátlaku. Za to jim hrozí až dvanáct let za mřížemi.

Policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu na stopu přivedly nahrávky, které firma Netlook zveřejnila na internetu. Společnost provozuje například populární pornografické servery Czech Casting, Freevideo a Freefoto.

Detektivové měli získat svědectví od 18 dívek. Svěřily se, že odpověděly na inzerát s nabídkou modelingového castingu a několikatisícovou odměnou. Na místě dostaly k podpisu smlouvu, kterou si však většina z nich nepřečetla celou.

Ve smlouvě stálo, že se skutečně jedná o casting – ale do pornografických filmů. Za nedodržení smlouvy a odmítnutí natáčení dívky čekala tučná pokuta. Řada z nich se tak nechala k sexu před kamerou přesvědčit, jiné k tomu měl kameraman donutit násilím.

Při výslechu měly dívky popsat obrovskou bezmoc, kterou cítily. Za ztrátu sebeúcty dostaly několik tisíc na ruku a společnost měla poté nahrávky sestříhat. Ty následně působily, že se dívky castingu účastnily dobrovolně.

Nejbolestnější částí toho celého bylo, že dívky na pornografických stránkách poznali rodiče i přátelé. Některé z nedobrovolných pornohereček dokonce měly uvažovat o sebevraždě, jiné změnily školu, nebo se přestěhovaly.

Advokát obviněných David Bascheri se redakci TN.cz odmítl k případu podrobněji vyjádřit. Firma Netlook se však hájí tím, že dívky rozhodně žádnému nátlaku vystaveny nebyly a dobře věděly, že videa poputují na pornografické servery.

Dívky si prý zkrátka uvědomily, že kvůli jejich rozhodnutí na ně mohou příbuzní a přátelé začít koukat skrz prsty a obrátily se na policii. Ta Netlooku zabavila nesestříhaná videa z castingů, což se nelíbí Bascherimu. Obává se, aby se záznamy někdo nemanipuloval.

Mezi obviněnými jsou i ti, kteří zajišťovali komunikaci s dívkami, finanční šéf projektu a kameraman, který castingy natáčel. Všech devět zadržených putovalo do vazby. Společnost Netlook přitom nebyla v hledáčku policistů poprvé. Kvůli nedobrovolným castingům měla být vyšetřovaná už několikrát, vyšetřování však nic nezákonného neodhalilo.