Měli nastoupit do vězení, místo toho se skrývají před policií i s malým synem

Dvojice by měla nastoupit do vězení, přitom se oba před policií schovávají i s malým synem (1,5), o kterého se musí starat. Kvůli vyhýbání se trestu po muži (32) a ženě (29) vyhlásili přerovští kriminalisté pátrání. Oba by se mohli zdržovat v Olomouci a okolí, mohou se ale pohybovat i na Přerovsku.