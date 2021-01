Měli to vědět! Vláda operátorům neřekla, že bude posílat PIN kódy

Desítky tisíc lidí se v pátek v 8 hodin snažily zaregistrovat k očkování proti nemoci covid-19. Často ale narazily hned v prvním kroku, když si požádaly o PIN kód.

Sms zprávy chodily s velkým zpožděním a některým lidem nedorazily vůbec. Na vině byl zřejmě přetížený systém, který neumožňoval odesílání více zpráv najednou. Operátoři proto rychle navýšili kapacitu, aby sms zprávy mohly chodit rychleji.

"Každý mobilní operátor ráno navýšil kanál pro ověřovací sms na 50 sms/vteřinu. Aktuálně vše jede OK," uvedl kolem 11. hodiny výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí, jejímiž členy jsou operátoři O2, T-Mobile a Vodafone Jiří Grund. Postěžoval si také, že je o nápadu rozesílat ověřovací sms celému národu předem nikdo neinformoval.

Jeho slova potvrdil i ředitel vnějších vztahů T-Mobile Petr Jonák. "O hromadném rozesílání sms s PINem nás dopředu nikdo neinformoval. Jakmile naši technici zjistili nápor sms, okamžitě kapacitu sami navýšili. Mimochodem původní kapacitu si takto sjednala společnost, která sms agreguje," uvedl Jonák.



Premiér Andrej Babiš (ANO) se brání, že on tuto věc neřeší. "Jestli někdo mluvil s operátory, na to já neumím odpovědět. Tohle já neřeším, moje role je hlavně sledovat kolik jsme dostali dodávek a kolik bylo naočkováno," řekl premiér.

Operátory ale neinformovalo ani ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) to měli operátoři vědět sami. "Všichni poměrně dlouhou dobu víme, že se to dnes stane. Takže si nemyslím, že by se dalo říct, že na to někdo nebyl připraven," uvedl ministr.

Slova vládních představitelů si můžete poslechnout ve videu:

V pátek ráno se v Česku spustil systém registrací na očkování proti covidu-19. Už po hodině a půl se ale uzavřela rezervace termínů, protože podle webu došly zásoby vakcín.

Registrační web byl těsně před plánovaným startem nedostupný. S úderem osmé hodiny začal fungovat, lidé napříč Českem ale hlásili výpadky. Systém kolaboval, web v různých fázích registrace přestává reagovat. Nefungovala ani linka 1221.