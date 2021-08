Méně masa ve školách a na úřadech. Ochránci chtějí lepší život pro zvířata

Nemocnice, školy a další veřejné instituce. Právě tam by čtyři organizace na ochranu zvířat, tedy Compassion in World Farming, Nesehnutí, Obránci zvířat a Svoboda zvířat, chtěly dosáhnout změny ve stravování. Cílem je přitom zlepšit život zvířat. Omezením masa by totiž podle ochránců na jatkách umíralo méně zvířat a odzvonit by tak mohlo i klecovým chovům.

Ochránci chtějí navíc zpřísnit prodej živých ryb. Ty už bychom si pak od rybáře domů živé neodnesli. Podle ochránců je totiž řada lidí neumí usmrtit humánně a pak dochází k jejich týrání. Nově by proto platila povinnost rybu před předáním zákazníkovi odborně usmrtit.

Obránci pak také chtějí postupně nahradit pokusy na zvířatech metodami, při kterých jich není potřeba a zakázat například také norování lišek v období, kdy vyvádějí mláďata.

"Češi v posledních letech opakovaně ukázali, že jim na ochraně zvířat záleží. Díky tomu jsme v Česku zakázali třeba kožešinové farmy a klecové chovy slepic. Stále ale existují případy, kdy u nás zvířata zbytečně trpí," vysvětlil předseda organizace Obránci zvířat Marek Voršilka

Projekt čtyř organizací na ochranu zvířat podpořila i řada známých osobností. "Zvířata by se měla nechat v první řadě na pokoji. Neměla by se nikam transportovat, ale když už si naše společnost potřebuje se zvířaty něco dělat, tak ať je během toho netýrá. I při té přepravě. Kolikrát jsou to desítky hodin ve vedrech, bez vody. Strašné peklo," uvedl zpěvák Ben Cristovao.