Lidl chystá velké změny. Dotknou se oblíbeného zboží i prodejen

Obchodní řetězec Lidl chystá v letošním roce zásadní změny, kromě nových prodejen a jejich modernizace se chystá také například omezení jednorázových plastových výrobků, do budoucna se počítá také s omezením prodeje vajec z klecového chovu. V případě mezd zavedl řetězec letos výraznou novinku.

Stejně jako v předchozích letech pokračuje společnost Lidl v modernizaci svých prodejen. "Snažíme se tím nejen vyjít vstříc měnícím se nárokům zákazníků, ale také optimalizovat pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Kromě toho se budeme nadále rozšiřovat prodejní síť, v nejbližší době otevřeme nové prodejny v pražských Čakovicích a Řepích. Nové prodejny ale plánujeme i v dalších městech. Naší snahou je být blíže k zákazníkům," vysvětlila mluvčí řetězce Lidl Zuzana Holá.

Společnost se chce také soustředit na rozšiřování skladových kapacit a technologií. I v rámci sortimentu by mělo dojít k výrazným změnám. Týká se to například vajec z klecových chovů.

"V rámci sortimentu dojde k postupnému omezování prodeje vajec z klecových chovů až do jeho úplného zrušení nejpozději v roce 2025. Variantu v podobě vajec z podestýlky však zákazníkům nabízíme už nyní," uvedla Holá.

Lidl se také zavázal, že u svých soukromých značek omezí u zboží používání jednorázových plastů. Do roku 2025 by mělo dojít k omezení u zhruba 20 procent. "První krok učiníme již letos, kdy ve všech prodejnách v České republice zrušíme prodej jednorázových plastových výrobků. K těm se řadí plastová brčka, kelímky, talíře a příbory na jedno použití, ale i vatové tyčinky do uší obsahující plast. Místo nich nabídneme výrobky z alternativních a recyklovatelných materiálů, na nichž již nyní spolupracuje se svými dodavateli," vysvětlila Holá.

Druhý krok pak bude spočívat v omezení jednorázových příborů a brček v oblasti čerstvých potravin a nápojů, které jsou určené k okamžité spotřebě.

Změny se letos dotknou i mezd. Mzdy společnost zvyšovala po prvním a druhém roce práce, od března letošního roku se mzda zvyšuje i po třetím roce práce.

"Prodavač(ka) pokladní tak po třech letech dosáhne při čtyřicetihodinovém úvazku na základní hrubou mzdu 31 429 Kč. V Praze si pak s ohledem na specifické podmínky pracovního trhu pracovníci v prodejnách vydělají po třech letech při čtyřicetihodinovém úvazku 32 571 Kč," doplnila Holá.