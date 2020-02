Měníte dodavatele energií? Poradíme, jak nenaletět nepoctivcům

Leccos můžete poznat už na začátku, a to podle toho, jak vás potenciální nový dodavatel osloví. Doby získávání nových zákazníků „ve dveřích“, kdy u vás zazvonil anonymní prodejce a zkoušel více i méně poctivými způsoby uzavřít smlouvu, jsou dnes u solidních dodavatelů pryč. Na takové nabídky je nejlepší vůbec nereagovat.



„Místo podomního prodeje již nyní využíváme pouze ty formy prodeje, které zaručují zákazníkovi stoprocentní bezpečnost a maximální pohodlí. V případě osobního prodeje u zákazníka vždy schůzky předem domlouváme po telefonu. To znamená, že klient vždy ví, že za ním jde zástupce Bohemia Energy. Sám si vybere místo a čas schůzky, který mu vyhovuje. I po uzavření smlouvy ještě proběhne verifikační hovor, kdy ověřujeme, jestli zákazník všemu rozuměl a nepotřebuje další informace,“ říká například obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.Vždy byste si měli nechat dostatek času, abyste si mohli vše promyslet a pročíst. Pokud na vás prodejce tlačí, něco není v pořádku. Totéž platí pro okamžité uzavírání smluv po telefonu. „Telefon je dobrým způsobem, jak si vyslechnout nabídku v pohodlí domova. Pokud se vám líbí, nechte si ale poslat smlouvu v písemné podobě, ať nekupujete ‚zajíce v pytli‘. Pak se teprve rozhodněte, zda ji chcete opravdu uzavřít,“ radí Libor Holub. Rozhodně se nenechte do ničeho nutit! Všechny dokumenty si v klidu pročtěte, a pokud vám cokoli není jasné, ptejte se.Někteří dodavatelé nabízí zákazníkům možnost sjednat si smlouvu kompletně online. Jedním z nich je třeba společnost Europe Easy Energy (3-E). „Stejně jako při nákupu jakéhokoli jiného zboží v e-shopu, stačí si na našem webu jednoduše přidat elektřinu nebo plyn do košíku. Pak už jenom uvedete, kam je máme doručit a jak budete platit,“ vysvětluje výhody bezpapírového sjednání nového dodavatele Vít Svoboda, brand manažer 3-E. O celém procesu změny vás dodavatel průběžně informuje e-mailem, nebo jej můžete kontaktovat na bezplatné zákaznické lince.Dobrým vodítkem pro výběr dodavatele je kromě jeho stability a dostatečného množství zákazníků například i to, jestli je signatářem společné iniciativy Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a nejvýznamnějších dodavatelů energií, kteří se nad rámec zákona rozhodli bránit práva spotřebitelů. Tato iniciativa nese název Deklarace na ochranu spotřebitele . Je dokumentem, který podepsali dodavatelé energií, kteří se rozhodli kultivovat trh a zavázat se k ještě přísnější ochraně zákazníka než nařizuje zákon. Aktuální seznam signatářů Deklarace je k dispozici na webových stránkách SOCR ( www.socr.cz ).Pokud zvolíte osobní kontakt s prodejcem mimo jeho zákaznické centrum, vždy se ujistěte, že jde přímo o zástupce licencovaného dodavatele energií, a ne o zprostředkovatele. Zprostředkovatelé energií nabízejí, že spotřebitelům vyberou výhodnějšího dodavatele v aukci. Často tvrdí, že stačí pouze podepsat nezávaznou přihlášku. Když se ale zákazníci rozhodnou smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít, nebo ji zrušit, čeká je ve skutečnosti vysoká pokuta. K nabídce svých služeb zároveň zpravidla využívají podomní prodej. Zprostředkovatelé navíc nemusejí mít licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a neřídí se tak energetickým, ale pouze občanským zákoníkem. To se projevuje mimo jiné zejména v různých lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.Jestliže si chcete dodavatele vybrat prostřednictvím aukce, požadujte možnost přijmout nabídku až po jejím ukončení. Tedy poté, co se seznámíte s podmínkami smlouvy, kterou budete s vítězným dodavatelem uzavírat.