Měníte dodavatele energií? S férovou společností šetříte peníze i čas

Češi přitom často zapomínají na úplně jednoduché opatření, které jim může ušetřit řádově až tisíce korun ročně. A to je změna dodavatele energií. Jak ale poznat toho pravého?



Hlavním důvodem, proč se poohlížíme po novém dodavateli elektřiny či plynu, bývá samozřejmě snaha ušetřit. I podle nedávného průzkumu agentury Datank je cena při zvažování změny dodavatele rozhodující pro 9 z 10 lidí.



Finanční úspora, kterou lze s novým dodavatelem získat, je důležitá, ale rozhodně by to nemělo být jediné kritérium. „Doporučuji rovněž si zjistit, zda vámi vybraná společnost je spolehlivá a stabilní, má dobrý a dostupný zákaznický servis a nabízí i další služby, které vám mohou pomoci s dalšími úsporami,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy Čísla z průzkumu také naznačují, že moderní formy komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem, tedy telefon a internet, na špičce popularity postupně vystřídaly dlouho nejoblíbenější návštěvy kamenných poboček. Firma, kterou zvolíte, by měla mít vybudované profesionální call centrum, které zákazníkům nabídne možnost řešit své požadavky zdarma a bez dlouhého čekání na lince. „Tomuto trendu jsme vyšli vstříc nejen bezplatnou zákaznickou linkou, ale třeba také již před několika lety spuštěnou webovou kanceláří,“ doplňuje Robert Šíma.Při výběru toho správného dodavatele hraje velkou roli rovněž důvěra a férové jednání. O tom, nakolik lze té které společnosti věřit, se můžete přesvědčit třeba podle toho, jestli daná firma přijala etický kodex podle doporučení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jeho význam potvrdil i zmiňovaný průzkum, kdy tři čtvrtiny lidí uvedly, že je pro ně důležité, aby jejich dodavatel elektřiny nebo plynu právě takový etický kodex dodržoval. Mezi dodavatele, kteří etický kodex dle nejaktuálnějších doporučení ERÚ přijali, patří třeba i Bohemia Energy.Kodex obsahuje řadu konkrétních kontrolních mechanismů, které zákazníky firmy chrání. Celá skupina Bohemia Energy například při prodeji využívá uzavírání smluv přes tablety, u nichž lze jednoduše ověřit, kde byla smlouva uzavřena. Žádná zákaznická smlouva, uzavřená obchodním zástupcem Bohemia Energy, není puštěna ke zpracování, aniž by se zákazníkem nebyla ověřena prostřednictvím telefonického hovoru. „Kodex myslí i na zranitelnost zejména nejstarších věkových skupin obyvatel, kterým věnuje zvýšenou pozornost, například ustanovení pověřené osoby pro kontakt s dodavatelem,“ ujišťuje Robert Šíma.To, že jste si vybrali seriózního dodavatele , poznáte již v průběhu změny. Bude vás totiž průběžně informovat, jak změna probíhá, kdy začne s dodávkou nebo kdy je vhodné nahlásit stávajícímu obchodníkovi stav měřidla pro poslední vyúčtování. A vy si pak již můžete začít plánovat, co uděláte s ušetřenými penězi.