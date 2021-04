Ročně mizí stovky malých prodejen. Obce se je snaží spasit dotacemi

Jihomoravský kraj se snaží zachránit vesnické prodejny, které v posledních letech rychlým tempem mizí. Je to také jeden z důvodů, proč se lidé stěhují z venkova do měst. Rada kraje teď posílá malým obchodům čtyři miliony korun jako finanční injekci.

Vylidňování venkova je problém, na který starostové malých obcí dlouhodobě upozorňují. Jedním z důvodů jsou chybějící prodejny. Třeba v Bezkově na Znojemsku je obchod zavřený už pět let. "Chodím nakupovat do obchodu ve Znojmě. Bohužel jinak to nejde," řekl jeden z obyvatel Bezkova.

Statistiky jsou neúprosné. V Česku každoročně zkrachuje kolem tisícovky malých prodejen. "Velké obchody to pomalu a jistě likvidují," řekla vedoucí prodejny v Mašovicích Drahomíra Holá.

Jihomoravský kraj požádala téměř stovka menších obcí o finanční podporu na zachování vesnické prodejny. Radní proto zvýšili částku a letos jim pošlou dotaci ve výši čtyř milionů korun.