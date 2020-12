Menstruující ženy mají ušetřit

Ze současných 21 % na navrhovaných 10 % by stát mohl snížit DPH u menstruačních pomůcek, které ženy v plodném věku potřebují měsíc co měsíc. Snížení daně z přidané hodnoty do nejnižší možné sazby navrhne ministerstvo financí v novele zákona o DPH, a to například u dámských vložek, tampónů, kalíšků a dalších menstruačních pomůcek. Novelu nyní projednává Poslanecká sněmovna ČR, cílem změny je narovnat podmínky u dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii.

"Na trhu s dámskými hygienickými potřebami je velká konkurence. Proto očekávám, že zákaznice toto snížení ve svých peněženkách skutečně pocítí,“ napsala na svém twitterovém účtu ministryně financí Alena Schillerová (nestr. Za ANO). Očekává, že ceny uvedených pomůcek klesnou na jaře 2021, kdy má novela zákona začít platit.

Podle ministerstva financí přesunulo dámské menstruační pomůcky do nižší sazby DPH už více než 10 členských zemí Evropské unie. Snížením DPH u těchto pomůcek v ČR přijde stání erár zhruba o 300 milionů korun ročně.