Měření teploty se zvrtlo. K rozbitému teploměru vyjeli hasiči z Pardubic

Tísňovou linku 150 vytočil o půl osmé ráno majitel domu s tím, že kuličky rtuti se dostaly i pod pračku. Operační důstojník muži poradil, ať v místnosti déle nezůstává. "Tím, že zavolal pomoc, se zachoval zcela správně," uvedl pracovník hasičského dispečinku.

Rtuť je velmi jedovatá. Problém je v tom, že se odpařuje už při pokojové teplotě. Pokud člověk bude každodenně vdechovat malé množství par, rtuť se v těle bude hromadit a po několika týdnech může poškodit ledviny, dásně i nervový systém.

"Bylo to popsáno i po rtuti z rozbitého teploměru, která unikla pozornosti v koberci v dětském pokoji v zimě, kdy se dostatečně topilo a málo větralo. Ohroženy jsou především děti," píše se na stránkách Toxikologického informačního střediska. To vypočítává, že ročně dostane dvě stě dotazů na rtuť a 85 procent se týká právě akutního problému při rozbití rtuťového teploměru, který se sice už dávno neprodává, ale spousta lidí ho má stále ještě doma.

Existuje několik základních rad, jak při rozbití teploměru postupovat. Člověk by si měl nasadit gumové rukavice, místnost neustále větrat a nepouštět do ní domácí zvířata. Kuličky rtuti rozsypané na tvrdém povrchu se mohou sesbírat pomocí lepicí pásky či smést do uzavíratelné nádobky. Rtuť se nesmí vysávat vysavačem, protože z kontaminovaného sáčku by se při dalším vysávání odpařovala do vzduchu.

Událost ve Svítkově se obešla bez zranění. Hasiči místnost vyvětrali, ve speciálních oblecích pak chemikálii smetli a odvezli k likvidaci.