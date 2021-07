Měsíc po ničivém tornádu: Na Moravě chybí řemeslníci i dobrovolníci

V sobotu je to na den přesně měsíc, co několik obcí na jihu Moravy zpustošilo tornádo. Řádilo 45 minut, ale škody lidé odstraňují ještě teď.

Ulice a zahrady tornádem zasažených obcí byly plné suti, stržených střech i cihel. Vypadaly, jako by se přes ně přehnala válečná fronta. Po měsíci je to nejhorší uklizeno, problémy mnoha obyvatel ale zůstávají. Třeba rodina pana Lejska přišla o dům. Teď bydlí v mobilheimu.

"Začneme hned, jak nám stavební úřad odkýve. Projekt už je hotový. Takže jak mávnou, začneme kopat," těší se Pavel Lejsek. Stavět chce na místě, kde žil dlouhá léta.

Největším problémem tornádem postižených obcí je nedostatek řemeslníků. Mnozí lidé si tak budou muset na opravy dlouho počkat.

Starší lidé to mají nejtěžší. Panu Cibovi dům zůstal, řádění živlů ho ale notně poškodilo. "Všechna okna jsou rozbitá. Dali nám termín na konec října. Dokážete si to představit, čekat do konce října na okna," ptá se zoufalý Vladimír Ciba.

Dobrovolníci jsou stále třeba

Těžká technika už obce většinou opustila, pomoc dobrovolníků je ale potřeba dál. "Jezdí jich podstatně méně a určitě bychom ocenili, kdyby jich přijelo mnohem víc. Ale je složitější pro ně zajišťovat stále stravování a ubytování," řekl koordinátor a dobrovolník Jiří Tomek.

Život se do normálu vrací jen pozvolna. Například v Lužici tornádo zničilo kompletně zdravotní středisko. Příští podzim tam ale prý bude stát nové. "Bude obsahovat sedm ordinací a čtyři máme už obsazené stávajícími lékaři," řekl starosta obce Tomáš Klásek (za KDU-ČSL).

Jen v Moravské Nové Vsi jsou škody na obecním majetku 260 milionů korun. "Předáváme stavby, nebo jednotlivé budovy firmám, které na tom začínají od pondělí. Na některých se už pracuje," popsal aktuální situaci místostarosta Igor Antal. Vedení obce chce každopádně nejdříve opravit školy. Věří, že školní rok tu začne 1. září.