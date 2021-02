Měsíční předpověď: Po oblevě začne znovu sněžit! Výrazně se ochladí

Po několika teplých dnech se v příštím týdnu znovu dočkáme ochlazení. Teploty se budou držet pod nulou, v noci na některých místech mohou klesnout až na -15 °C. Navíc znovu začne sněžit. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Očekáváme, že období od 8. 2. do 7. 3. bude jako celek teplotně mírně podprůměrné. Srážek by mělo být o něco více,“ informoval ve svém výhledu ČHMÚ.



Meteorologové předpovídají, že se v příštím týdnu znovu výrazně ochladí. Průměrná denní teplota se v následujících dnech bude pohybovat mezi -5 až -1 °C, v noci však teploty mohou spadnout na některých místech až na -15 °C. Očekávají se navíc dny, které budou srážkově nadrpůměrné.



Ve druhém týdnu, tedy od 15. do 21. února to však teplotně nebude o moc lepší. Teploměry přes den by měly naměřit maximálně 2 °C, v noci však zase teploty klesnou hluboce pod nulu.



Nejteplejší má být podle předpovědi třetí a čtvrtý týden, kdy se teploty mohou vyšplhat na 4 °C, v noci se však sníží až na -8 °C.



Průměrná teplota se v únoru v Česku pohybuje okolo -0,1 °C. Podle dostupných informací bylo nejchladněji v tomto měsíci v roce 1956, kdy teploměry ukázaly až -9,5 °C.

V Česku se zvedaly hladiny řek. Více se dozvíte v následující reportáži: