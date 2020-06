Měsíční výhled: Česko čekají teplotní výkyvy, oteplovat se bude pozvolna

"Předpokládáme, že období od 8. června do 5. července 2020 bude na našem území jako celek teplotně průměrné," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v měsíční předpovědi. Každý týden se budou teploty pozvolna zvyšovat, rychlý nástup tropů bychom letos v létě proto očekávat neměli.

ČHMÚ rovněž předpokládá četnější střídání chladnějších a teplejších období. Teplotní výkyvy by ale neměly být nijak extrémní, teploty se budou pohybovat okolo dlouhodobého průměru. Příští týden by se měly průměrné teploty vyšplhat na 22 stupňů, poté se postupně budou zvyšovat. Na přelomu června a července by v maximech mohly dosahovat 26 stupňů.

I z hlediska srážek by mělo být období následujících čtyř týdnů průměrné. "Týdenní úhrny srážek po poměrně vlhkém počasí z předchozího období by měly postupně klesat, ale nejpravděpodobněji zůstanou v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu," informovoval ČHMÚ.

Vzhledem k ročnímu období meteorologové předpokládají, že srážky mohou být regionálně rozdílné, zejména kvůli jejich lokálnímu charakteru - to znamená přeháňky či bouřky. Nejdeštivější by měl být příští týden.